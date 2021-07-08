Посол Италии выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V»

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Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Его слова приводят «Известия».

Терраччано рассчитывает, что эта процедура пройдёт успешно.

Тогда вакцинированные «Спутником V» граждане тоже смогут получить так называемый зеленый европейский паспорт, — отметил посол.

Терраччано подчеркнул, что признание вакцины возможно на двусторонней основе только в условиях временной чрезвычайной ситуации.

«Спутник V» зарегистрировали в 70 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано выразил надежду, что Евросоюз не станет вводить новые санкции в отношении России.