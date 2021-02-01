Посол Франции назвал условие для совместного производства «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/a4b74a2e-646b-11eb-80d9-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Посол Франции в РФ Пьер Леви заявил, что совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет зависеть от её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Всё будет зависеть от одобрения Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться на основе исключительно научного анализа, — цитирует РИА Новости ответ дипломата на вопрос о возможности совместного производства на территории Франции «Спутника V».

Применение вакцины «Спутник V» на своей территории уже одобрили Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия, Тунис и Пакистан. Процесс регистрации вакцины уже инициирован в ЕС и ВОЗ.

«Спутник V» был разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», планирует весной начать производить вакцину против COVID-19 «Спутник V». Уже в начале лета ежемесячный объём производства должен вырасти до 20 тысяч доз, а в августе-сентябре — до 500 тысяч.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», созданная в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».