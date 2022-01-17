Посол Франции: Европа готова обсудить требования РФ по безопасности

Европа готова сесть за стол переговоров с Россией для обсуждения предложений по гарантиям безопасности, заявил в ходе брифинга посол Франции в РФ Пьер Леви. Дипломат напомнил, что европейские министры иностранных дел пришли к согласию по ключевым моментам относительно общей позиции по наращиванию военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности, пишет РИА Новости.

Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности, — сказал Леви.

Посол добавил, что позиция Европы лишена двусмысленности и состоит в том, что она готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к её ценностям и суверенитету.

Ранее депутат комитета бундестага по внешней политики Ральф Штенгер заявил, что невозможно гарантировать безопасность в Европе без участия России. По его мнению, организация безопасности возможна только при заинтересованности всех сторон. Он также назвал прошедшие переговоры между РФ и США сложными и добавил, что у него не было ожиданий, что стороны сразу достигнут согласия по всем пунктам.

Переговоры по поводу гарантий безопасности между Россией и США состоялись 10 января. Затем в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоялись консультации на венской площадке ОБСЕ.