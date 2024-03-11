Посол ЕС высказался о ситуации с отказом от встречи с Лавровым Посол ЕС Гаралаг: дипломаты Европы не получали от Москвы сигналы уехать из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им придется уехать из России, заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг в интервью RTVI, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов.

Мы ничего не опасаемся. <...> [Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент, — заявил Гаралаг.

4 марта Лавров сообщил, что приглашал послов ЕС обсудить предстоящие выборы президента РФ, но представители стран объединения за два дня до намеченной встречи отказались. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение послов связано с общей внешней политикой блока.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на этот шаг заявила, что послы стран коллективного Запада превратили себя из дипломатов в маргиналов, которые участвуют в акциях, не предназначенных для межгосударственного общения. Российский дипломат задалась вопросом, кого именно могут представлять послы, отказавшись от встречи в ведомстве, являющегося для них контрпартнером и главным источником получения всей информации как по двусторонним отношениям, так и по позиции многосторонних форматов.