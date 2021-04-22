Посол ЕС считает, что отношения с Россией ещё «не достигли дна»

https://static.news.ru/photo/bf293ff4-a35c-11eb-8f03-96000091f725_660.jpg Маркус Эдерер Фото: fas.gov.ru

Отношения между Россией и ЕС ухудшаются, но пока, возможно, «не достигли дна». Стороны могут исследовать зоны сотрудничества. Об этом заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, слова которого приводит РИА Новости.

Отношения, конечно же, ухудшаются, пока мы, возможно, «не достигли дна». Но мы можем исследовать зоны сотрудничества, — сообщил политик в ходе видеоконференции «Россия и Европа в завтрашнем мире. Оглядываясь в прошлое, чтобы двигаться дальше».

В конце прошлой недели спецслужбы Чехии обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила зеркально и выслала из страны 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия, совершая соответствующие действия, выполняет определённый заказ и делает оголтелые антироссийские заявления, которые являются обычным набором слов. Дипломат подчеркнула, что «залпы» от различных ветвей чешской власти отправляются «в никуда» и подобное поведение бьёт по самой официальной Праге. Она добавила, что ультиматумы и ультимативный тон в отношении России недопустимы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва не даст общаться с собой в ультимативной форме. Так, он подчеркнул, что в Кремле не будут рассматривать просьбу, озвученную новым министром иностранных дел Якубом Кулганеком, о возвращении чешских дипломатов в Москву.