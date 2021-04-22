Посол Чехии заявил о продолжении работы в России

https://static.news.ru/photo/0a15da1a-a37e-11eb-b230-96000091f725_660.jpg Витезслав Пивонька Фото: mzv.cz

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока будет продолжать работу в России. Об этом он сказал по итогам встречи с представителями российского МИД.

Я лично? Пока да. <...> Думаю, это первая встреча, будут ещё следующие встречи, чтобы мы вопросы решили, — цитирует «Интерфакс» чешского посла.

Отмечается, что беседа на Смоленской площади продолжалась порядка получаса. По словам посла, ему передали информацию об ответных мерах Москвы на очередную высылку российских дипломатов из Праги.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным.

Ранее сообщалось, что глава чешского МИД Якуб Кулганек объявил о сокращении состава российского посольства в Праге до уровня чешской дипмиссии в Москве.