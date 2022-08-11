Посол Боцан-Харченко: граждане Сербии выступят против вступления в НАТО

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Нейтралитет и неучастие Сербии в НАТО — это ее принципиальная позиция, так как граждане республики выступают против вступления в военно-политический блок, убежден чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он также отметил, что Евросоюз специально выдвигает Белграду невыполнимые условия для членства в ЕС, пишет ИА SM-News.

Здесь все больше понимают, что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии — это принципиальная позиция. Тут стопроцентно население против вступления Сербии в НАТО, несмотря на попытки ее пристегивать к каким-то натовским делам через совместные учения и т.д., но успеха у этого не будет, — заверил посол.

По его словам, кандидатский статус в ЕС используется, чтобы оказывать давление на Сербию. Боцан-Харченко напомнил, что основным условием вступления в политическое объединение остается признание Косово. Он считает, что подобное публичное заявление унизит сербский народ.

Ранее Боцан-Харченко сообщил о размещении в Сербии российской военной базы. Он подчеркнул, что такое решение является «суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов России». Дипломат заявил, что положение республики в Балканском регионе в военно-техническом плане гораздо сильнее, чем кажется, и с Сербией начинают считаться.