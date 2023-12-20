«Посмотрим»: Зеленский усомнился в обещаниях Шольца помогать Киеву Зеленский: Киев будет смотреть на действия ФРГ, а не на слова

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина будет оценивать помощь от Германии по действиям, а не только по громким словам поддержки, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, которое приводит Der Spiegel, недавнее обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву «до конца» звучит слишком расплывчато и неконкретно.

Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое. — NEWS.ru) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца, просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам, — заявил Зеленский.

Ранее зарубежные аналитики сообщили, что заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине. При этом анонимные источники рассказали прессе, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента РФ Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. Политик считает, что для завершения конфликта Москва должна вывести войска с территории соседнего государства. Он добавил, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН.