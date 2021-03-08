«Посмотрим»: пресс-секретарь Зеленского не знает о выдаче Коломойского

https://static.news.ru/photo/341b8d3e-8045-11eb-a940-96000091f725_660.jpg Игорь Коломойский Фото: twitter.com/kolomoyyskiy

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла ответить на вопрос о возможной выдаче украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Посмотрим. <...> Я же не гадалка, будет как будет, — сказала она.

Представитель украинского лидера отметила, что власти страны стоят за интересами как государства, так и каждого её гражданина.

Давайте смотреть, как будут развиваться дела, — добавила она.

Такое заявление она сделал в интервью, размещённом на YouTube-канале «Бацман».

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года Минюст США анонсировал конфискацию ещё одного объекта, который принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнёру Геннадию Боголюбову. В американском ведомстве подчеркнули, что партнёры бизнесмена создали в Майами сеть организаций для отмывания и инвестиций украденных средств. Кроме Коломойского под санкции попали его супруга, дочь и сын. Им запрещён въезд на территорию США, те активы, которые у бизнесмена есть в Штатах, будут заморожены.

Зеленский в ответ на это заявил, что Украина благодарна свои партнёрам за помощь в борьбе с олигархами. Национальный лидер Украины, как подчеркнул его офис, заметил, что в государстве создаются условия, при которых крупные финансовые группы не смогут оказывать влияние на медийные или политические решения и единолично доминировать на рынке.