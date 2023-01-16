«Посмешище для бундесвера»: уход главы Минобороны ФРГ Ламбрехт объяснили Политолог Рар заявил, что глава Минобороны ФРГ Ламбрехт не справилась со своей работой

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт не справилась со своей работой, и канцлер ФРГ Олаф Шольц просто не мог оставить ее на должности, заявил в разговоре с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Ламбрехт стала «посмешищем для бундесвера» и много раз успела «опозориться».

Она много раз опозорилась, последний раз оскандалилась, записав на Новый год собственный клип в YouTube, где она на фоне запусков хлопушек в Берлине сетовала на жестокую войну на Украине. Ястребы в Германии ее очень недолюбливали из-за того, что она медлила с поставкой танков на Украину, — считает Рар.

16 января Ламбрехт отправила прошение об отставке на имя канцлера Германии Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года. За сутки до отставки в квартире министра произошел пожар из-за загоревшегося рождественского венка.

Ранее в Министерстве обороны назвали слухами сообщения о возможной отставке действующего министра. Издание Bild сообщило, что Ламбрехт намерена уйти в отставку, инициатива об отставке исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки не назывался.