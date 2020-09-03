Послы стран НАТО обсудят ситуацию с Навальным на внеплановой встрече

https://static.news.ru/photo/65e9d0d6-ee0b-11ea-8121-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

Внеплановая встреча послов стран-членов Североатлантического альянса запланирована на 4 сентября. Об этом заявила пресс-служба альянса.

По данным агентства Bloomberg, дипломаты обсудят на встрече ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал «полного и прозрачного расследования» отравления Навального. Он заявил, что осуждает применение боевого отравляющего вещества, которым якобы отравили оппозиционера.

NEWS.ru писал, что 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов Навального, который был госпитализирован в Омске, а затем перевезён в Берлин, показало наличие в крови отравляющего вещества «Новичок». При этом омские медики не обнаружили следов отравления в организме блогера.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реакция Берлина на дело Навального зависит от России. Она подчеркнула, что Москва должна дать ответы на произошедшее. Меркель убеждена, что против Навального было совершено преступление, «его хотели заставить молчать».