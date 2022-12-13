Послы стран ЕС согласовали помощь Украине в размере €18 млрд

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Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что послы стране Евросоюза согласовали выделение финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%, пишет ТАСС.

Послы ЕС в целом согласовали пакет [финансовой] помощи Украине в размере €18 млрд, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях, — говорится в сообщении.

Совет ЕС 10 декабря утвердил предоставление Киеву макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в следующем году. Этот кредит будет иметь для Украины 10-летний льготный период. Предложение о плане оказания Киеву экономической помощи в 2023 году было выдвинуто еще в ноябре. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен разъясняла, что финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.

Ранее страны ЕС 12 декабря согласовали заморозку средств для Венгрии на €6,3 млрд. Это меньше суммы, которую предлагалось заморозить прежде.Также в ЕС одобрили план по выделению Венгрии €5,8 млрд из средств, которые Евросоюз выделяет странам на восстановление после пандемии коронавируса.