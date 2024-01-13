Послы РФ в Латвии возмутились из-за высылки 82-летнего военного пенсионера Посольство РФ в Латвии возмутила депортация военного пенсионера Каткова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Принудительная депортация 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова является «показательной расправой» латвийских властей, заявило посольство России в Латвии. Пресс-служба дипмиссии назвала происходящее «очередной провокационной выходкой» и призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям руководства страны.

Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз жертвой показательной расправы зацикленных на русофобии политиков стал российский военный пенсионер, видный деятель соотечественного движения, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, — подчеркнули дипломаты.

Катков рассказывал, что от сдачи экзамена по латышскому языку он официально освобожден из-за возраста. Остальные документы на продление ВНЖ оформил, но тем не менее его принудили к отъезду с запретом на возвращение.

В ближайшие три месяца власти Латвии могут депортировать из страны 1167 граждан России. В Управлении по делам гражданства и миграции уточнили, что в числе высылаемых 789 человек в возрасте старше 60 лет. Сначала у россиян потребуют объяснить причины, по которым они не получают вид на жительство и не покидают республику. В феврале эти объяснения будут рассматриваться и оцениваться, после этого последует приказ о депортации. Не выехавших из Латвии в течение 30 дней с момента публикации приказа будут высылать принудительно.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.