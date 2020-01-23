Фото: oleksandr.bankov.7/facebook.com

Королева Великобритании Елизавета II отменила ежегодный визит в филиал Женского института в графстве Норфолк за 30 минут до его начала.

Как сообщает MailOnline со ссылкой на представителя Букингемского дворца, причиной стала «лёгкая простуда» монарха. Портал отмечает, что у подданных Её Величества нет повода для беспокойства. Каждый год британская королева во...