Румынское внешнеполитическое ведомство потребовало от Украины объяснений из-за упоминания президентом Незалежной Владимиром Зеленским Северной Буковины в речи ко Дню соборности. В англоязычной версии сайта украинского лидера употреблённое им слово «заняли» было переведено как occupied. Из-за этого в Бухаресте возмутились, что речь велась об «оккупации».
В пресс-релизе МИД Румынии подчеркнул необходимость правильного понимания истории. Посол Украины Александр Баньков в посте в Facebook
Конечно, это официальный перевод, но остаётся только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео, — отметил дипломат, добавив, что перевод уже изменили.
Баньков выразил сожаление по поводу сложившейся неприятной ситуации и заметил, что она стала результатом «безосновательных интерпретаций».
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине Румынию заподозрили в стремлении аннексировать у страны часть территории.
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