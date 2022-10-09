Послу Украины в Минске вручили ноту о планах Киева ударить по Белоруссии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением Киева нанести удар по Белоруссии. Об этом сообщает МИД Украины.

Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Киев заявил, что эта информация «не соответствует действительности» и назвал ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях заявил, что Украина стянула к границе Белоруссии группировку до 15 тысяч военнослужащих, чем устраивает провокации. Глава государства отметил, что Белоруссия не участвует в спецоперации на Украине и ставит задачу не допустить ударов по своей территории.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин предположил, что НАТО может сформировать ударные группы против России и Белоруссии на основе своих сил, сосредоточенных в соседних странах. В настоящее время происходит беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и Североатлантического альянса в Восточной Европе, отметил министр.