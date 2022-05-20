Послу Украины в Германии предрекли попадание в Книгу рекордов Гиннеса Германист Белов об обвинениях посла Украины в адрес Шольца: «Войдёт в Книгу рекордов Гиннеса»

Андрей Мельник / Фото MFA of Ukraine

Посол Украины в Германии Андрей Мельник понял, что давно пересёк красные линии и тональность его высказываний смягчается, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, посол вместе со своим «начальником», главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, по прежнему требуют от Берлина поставок тяжёлого вооружения, но при этом Мельник почувствовал негатив со стороны немецких политиков и жителей. Собеседник полагает, что украинский посол «войдёт в Книгу рекордов Гиннеса», как несоответствующий этой должности по всем параметрам.

По всей видимости он будет уже гораздо меньше нарушать Венскую конвенцию. Пусть радуется тому, что наверняка войдёт в Книгу рекордов Гиннеса, как посол по всем параметрам несоответствующий своему статусу. Мельника ожидает незавидная судьба, он явно не будет вписан красивой вязью в учебники по дипломатии. Наверняка его будут приводить как представителя, на которого не надо равняться, — отметил Белов.

Ранее Мельник вновь обвинил Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений. По его словам, Берлин тянет время и ждёт перемирия, чтобы сослаться на отсутствие необходимости в отправке военной техники.

Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder. Он добавил, что до сих пор не состоялся и объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении.

В начале мая немцы возмутились словам украинского посла в адрес Шольца, которого Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой». Многие граждане потребовали выслать Мельника из страны, а некоторые посоветовали украинскому дипломату отправиться на фронт.