Послу России в ФРГ поручили восстановить права на недвижимость Правительство поручило послу России в Берлине восстановить права на проданную недвижимость

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Правительство РФ предоставило послу в Берлине Сергею Нечаеву необходимые полномочия, которые позволят восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. В документе перечислены четыре земельных участка, общая площадь которых составляет порядка 20 тысяч квадратных метров и расположенные на них здания в районе административного округа Лихтенберг в Берлине.

Поручить чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Нечаеву представлять интересы Российской Федерации, касающиеся прямо или косвенно следующих объектов недвижимости, расположенных на территории Федеративной Республики Германия, — говорится в документе.

В рамках действия распоряжения посол уполномочен «делать любые заявления, связанные в регулированием обязательственных и вещных правоотношений», необходимых для восстановления прав РФ на указанные объекты недвижимости, которые существовали «до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 года»

В мае текущего года немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что некий стоматолог из Берлина при помощи поддельных документов продал недвижимость, принадлежащую РФ. Власти ФРГ пресекли противозаконную деятельность.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев подверг критике намерения депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР начала 1930-х годов XX века геноцидом украинского народа. По мнению дипломата, это антиисторическая позиция, которая противоречит фактам и здравому смыслу, а также разжигает антироссийские настроения.

Несмотря на это, бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века, как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС