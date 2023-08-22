Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны Глава МИД Венгрии назначил бывшего бойца Закарпатской теробороны послом Украины

Фото: shutterstock.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру бывшего бойца Закарпатской теробороны Федора Шандора в качестве посла Украины в стране, сообщает портал ATV со ссылкой на источники. В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего посла, вместо него интересы страны в Венгрии представлял временный поверенный.

Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников, — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что еще 8 августа президент Венгрии Каталин Новак дала предварительное согласие на назначение Шандора в качестве главы дипмиссии Украины. Ее указ об утверждении экс-бойца терообороны в новой должности будет опубликован в официальном вестнике после его прибытия в Венгрию и получения от него верительной грамоты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что существование Украины и дееспособность ее вооруженных сил держатся только на деньгах Запада. Он подчеркнул, что республика утратила суверенитет, поскольку страна не имеет личных финансовых доходов.

Венгерский премьер считает, что страна, не имеющая финансового дохода и неспособная обеспечить работой своих граждан, не может финансировать войну и быть суверенной. По его словам, для ведения боевых действий «нужны три вещи: деньги, деньги и деньги», а с развитием техники и оружия военные расходы увеличились.