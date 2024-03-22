Последствия ударов «Кинжалами» по Днепрогэс попали на видео «Военный обозреватель» показал видео последствий ударов «Кинжалами» по Днепрогэс

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия ударов ракетами «Кинжал» по Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области. По данным канала, снаряды попали в машинные залы и шлюзовое оборудование. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Кинжалы» ударили по Днепрогэс, попадание в машинное залы и шлюзовое оборудование. Теперь это просто плотина, — говорится в сообщении.

Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота ранее заявил, что Днепровская ГЭС приостановила работу из-за повреждений, полученных в результате взрывов и пожара. По его словам, объем повреждений оказался очень большим.

Сирота затруднился назвать сроки восстановления работы гидроэлектростанции. По его словам, специалисты рассчитают объем повреждений и сроки восстановления к концу дня. Он добавил, пожар на станции локализован, местами остается задымление.

В «Укргидроэнерго» утверждают, что Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожской области, подверглась обстрелу. Там произошли взрывы и начался пожар. Чрезвычайные службы и энергетики работают на месте. Ситуация, по данным компании, контролируемая.