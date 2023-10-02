Последствия расширения ЕС станут темой саммита в Гранаде 6 октября

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Лидеры Евросоюза обсудят перспективы дальнейшего расширения ЕС и его последствия для объединения на неформальном саммите 6 октября в испанской Гранаде, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. На встрече главы государств и правительств в том числе обсудят, как можно сопоставить имеющиеся средства с амбициями, указал Мишель в своем письме участникам, передает ТАСС.

Неотъемлемая часть дискуссии касается будущего расширения ЕС и последствий, которые это расширение может повлечь за собой как для нас, так и для наших претендентов на членство. Крайне важно, чтобы мы обдумывали будущую динамику нашего союза, нашу политику и процесс принятия решений, чтобы обеспечить дальнейший успех, — заявил Мишель.

На саммите в Гранаде лидеры Евросоюза определят стратегические приоритеты ЕС на 2024-2029 годы, отметил глава Евросовета.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал глав МИД стран ЕС на заседание в Киеве 2 октября. Он подчеркнул, что члены 27 стран Евросоюза впервые в истории проведут встречу за пределами самого объединения.

В ходе пресс-конференции в Киеве Боррель заявил, что предложил согласовать выделение Украине нового пакета военной помощи в размере €5 млрд на 2024 год. Предполагается, что средства выделят Киеву из Европейского фонда мира. Глава дипломатии ЕС также подтвердил намерения Брюсселя до конца года подготовить около 40 тысяч украинских военных, включая обучение пилотов на F-16.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее предрекла, что в будущем территория Евросоюза будет простираться вплоть до Луганска. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Бербок, заявила, что в таком случае РФ должна будет вступить в состав ЕС.