Последствия ракетных ударов по целям на Украине показали с самолета

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналистка украинского издания «Факты» опубликовала видео задымления, снятое из иллюминатора самолета авиакомпании WizzAir, летевшего над Молдавией: по ее мнению, речь идет о дыме от взрывов на территории Украины. Когда именно была сделана запись, не уточняется.

На кадрах можно заметить четыре высоких столба дыма, возвышающихся над облаками.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в городе остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил Украины Юрия Игната, по территории Украины было выпущено более 60 ракет. При этом ракеты Х-555 и Х-101 выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски «Калибров» с Черного моря и ракет С-300.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны. Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.