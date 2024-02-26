Последняя страна ратифицировала вступление Швеции в НАТО Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан (слева) принимает участие в сессии парламента перед голосованием по ратификации членства Швеции в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это последняя страна из 31 члена Североатлантического альянса, которая одобрила присоединение Стокгольма к военному блоку, передает Reuters.

Перед заседанием премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс. По его словам, это укрепит безопасность республики.

5 февраля не состоялось голосование на внеочередном заседании венгерского парламента по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Вице-спикер Госсобрания Шандор Лежак заявил, что не было кворума. В зале парламента присутствовал 51 депутат из 199.

Кроме того, правительство Венгрии проигнорировало визит делегации из США. Сенаторы прибыли в Будапешт из Вашингтона, чтобы уговорить власти страны незамедлительно одобрить вступление Швеции в НАТО.

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete. Инициативу поддержали 287 из 346 турецких депутатов, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться.