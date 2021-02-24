Последний памятник диктатору Франко снесли в Испании

https://static.news.ru/photo/2a4b7bd2-7692-11eb-8c19-96000091f725_660.jpg Фото: Scar GimaNez Barrios/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последнюю статую генерала Франсиско Франко в Испании убрали после того, как в анклаве Мелилья проголосовали за снос монумента фашистскому диктатору. Памятник стоял у ворот на въезде в город. Елена Тревино — член Ассамблеи Мелильи — сочла демонтаж объекта историческим событием.

Только одна партия опротестовала решение. Члены «Голоса» уверены, что изваяние, установленное в 1978-м, увековечило роль политика в качестве командира Испанского легиона в Рифской войне, которую Мадрид вёл в 1920-х против берберских племён в Марокко, передаёт телеканал BBC News. В 2007-м в Испании приняли закон об исторической памяти. Согласно документу, символы диктатуры Франко необходимо со временем уничтожить.

Франко похоронили в мавзолее под названием «Долина павших», около Мадрида, рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны 1930-х. В 2019-м году руководство королевства распорядилось прах Франко перезахоронить на кладбище Мингоррубио в столице страны. Потомки диктатора не смогли отстоять в суде право на сохранение первоначальной могилы.

Государственный деятель пришёл к власти как раз по итогам вооружённого конфликта 1936–1939 годов, с одной стороны которого выступили фалангисты — силы Франко, а с другой — республиканцы. Франко возглавлял Испанию в качестве каудильо в период с 1939 до смерти в 1975-м. После его смерти в стране восстановили монархию.

Накануне памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе разрушили неизвестные. 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества общественники возлагали к монументу цветы, а на следующее утро с постамента пропала пушка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль и мэрия Москвы уже определились с приоритетным вариантом относительно памятника на Лубянской площади. Они предпочти бы, чтобы там стоял монумент князю Александру Невскому. До этого писатели, блогеры и журналисты, в числе которых оказались Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Захар Прилепин, подписали обращение к столичному градоначальнику о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.