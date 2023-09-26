«После щедрых расходов»: в Германии сократят ассигнования на беженцев Reuters: Германия в 2024 году сократит расходы на беженцев на €2 млрд

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Кабинет министров ФРГ намерен в следующем году сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев, с €3,75 млрд до €1,7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве. Агентство отмечает, что на такой шаг власти решились на фоне стремительно растущей инфляции.

Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов, — подчеркивается в публикации.

Федеральные земли уже проинформированы, что на беженцев будет выделено более чем вдвое меньше средств по сравнению с 2023 годом. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее говорил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила об отсутствии необходимости вводить верхний предел в вопросе приема беженцев. По ее словам, это обусловлено европейским и международным правом. При этом она признала, что ряд муниципалитетов находится на пределе возможностей и потому надо искать выход.