После пранков Вована и Лексуса политики усомнились в подлинности друг друга Разыгранные Вованом и Лексусом мэры Берлина и Киева засомневались в подлинности друг друга

Фото: АГН «Москва»

Презентация книги пранкеров Вована и Лексуса «По ком звонит телефон»

Разыгранные ранее российскими пранкерами Вованом и Лексусом бургомистр Берлина Франциска Гиффай и Киевский градоначальник Виталий Кличко засомневались в подлинности друг друга. Фрагмент видеовстречи опубликовала в Twitter сама Гиффай. Во время беседы они долго пытались понять, действительно ли каждый из них настоящий. Глава Берлина, начав разговор, выразила надежду, что «на этот раз говорит с настоящим Кличко».

«Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий. Я так думаю». <...> «Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?» — задал встречный вопрос Кличко.

Гиффай с улыбкой подтвердила подлинность своей персоны.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина, поговорив с ней от лица мэра Киева.

Также Вован и Лексус разыграли накануне мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду, позвонив ему от имени Кличко. В ходе беседы градоначальник заявил, что в случае необходимости готов депортировать приехавших с Украины беженцев обратно на родину, чтобы те шли на фронт. «Кличко» посетовал на то, что многие мужчины, несмотря на мобилизацию, уехали на Запад, и попросил Мартинеса-Альмейду посодействовать, на что тот согласился.