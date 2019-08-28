https://static.news.ru/photo/24e2e5d0-c9b0-11e9-ab4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уже три случая отравления свинцом после пожара в соборе Парижской Богоматери выявили у детей французские медики. Опасное содержание металла находят и в домах, где живут дети.

В общей сложности медики обследовали уже 160 юных парижан, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство здравоохранения. У большинства показатель не превышает 25 мг на литр крови, что является нормой. Однако в 16 случаях показатели находились в интервале от 25 до 50 мг, это является опасным уровнем.

У троих детей обнаружено превышение опасного порога.

По данным французских СМИ, после пожара в атмосферу и почву попали около 400 тонн металла. Опасную для здоровья концентрацию свинца обнаружили ещё в мае, однако это власти не стали закрывать школы и проводить мероприятия по обеззараживанию помещений.

В мэрии Парижа посчитали, что серьёзной угрозы нет. Однако общественники уверены: власти умышленно занижают показатели. По некоторым данным, в ряде районов французской столицы концентрация свинца в воздухе составляет порядка 20 тысяч мкг/кв.м.

Как ранее писал News.ru, французская экологическая ассоциация Robin des bois направила в суд иск в связи с загрязнением свинцом прилегающих к Нотр-Даму кварталов. Конкретные ответчики в иске не указаны. По мнению экологов, горожане, которые живут и работают в зоне заражения, подвергаются опасности из-за «ошибочного бездействия» властей.

Сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери 15 апреля около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Такие же сроки называл президент Эммануэль Макрон.