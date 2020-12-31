После Нового года на Украине резко сократился прирост заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/e7769b34-4cde-11eb-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

После празднования Нового года количество выявленных случаев коронавируса у граждан Украины резко снизилось. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения страны Максимом Степановым.

Так, по состоянию на 2 января заражение COVID-19 медики подтвердили у 5038 граждан, сообщил глава Минздрава в Facebook. Днём ранее эта цифра составляла почти вдвое больше — 9432.

Число выздоровевших за сутки сократилось и вовсе в четыре раза — с 10 016 до 2606. Смертность чудесным образом уменьшилась втрое — с 147 до 51 случая.

Степанов никак не объясняет нехарактерное снижение параметров по всем показателям. Однако оно частично объясняется показателями тестирования. 31 декабря было проверено 50 132 человека, а 1 января — только 17 930. Из этого можно предположить, что первый день наступившего года и в целом в системе здравоохранения не торопились обновлять данные.

За всё время пандемии на Украине, как следует из официальных данных, были заражены 1 069 517 человек, из них 722 615 выздоровели, а 18 731 скончался.

Лидерами по количеству заболевших являются Киев (112 649), Одесская (71 889), Харьковская области (70 212).

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