После ночных взрывов на Украине начались перебои в движении поездов «Укрзализныця»: после взрывов на Украине начались перебои в движении поездов

Фото: t.me/UkrzalInfo

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале сообщила о возникновении перебоев в движении поездов после ночных взрывов в Харьковской области. Обесточены несколько участков на территории региона. В компании отметили, что применяются резервные схемы питания. Временно движение всех поездов, в том числе скоростных, осуществляется при помощи тепловозов.

О взрывах в Харькове стало известно утром 22 марта. В Харьковской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов позднее заявил о 15 взрывах в городе. В областной военной администрации сообщили, что из-за повреждения объектов энергетики город почти полностью обесточен. К восстановлению электричества приступили экстренные службы.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что масштабные повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии зафиксированы в разных областях страны. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. По словам министра, энергетики уже приступили к работам по ликвидации повреждений и возобновлению электроснабжения в пострадавших регионах.