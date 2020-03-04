Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член крайне правой словацкой политической партии Народная партия — наша Словакия Даница Миковчакова стала фигуранткой секс-скандала после того, как блогер Радован Браник опубликовал в Сети её снимки порнографического характера. Депутат заявила, что отдаст мандат на рассмотрение партийного руководства.

Блогер также показал подписчикам профиль Миковчаковой на сайте эротических знакомств. В описании к анкете женщина называла себя бисексуалкой, отмечает Dennikn.sk. Депутат подчеркнула, что личные фотографии с мужем Яном Миковчаком, занимавшим...