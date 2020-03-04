https://static.news.ru/photo/c52d25ea-5df9-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против граждан России ещё на полгода.
На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России ещё на шесть месяцев, — сообщил источник в Совете ЕС корреспонденту ТАСС.
По его словам, решение должно быть формально утверждено Советом ЕС. Срок действия санкций заканчивался 15 марта.
NEWS.ru сообщал, что глава комитета по международной политике бундестага Норберт Реттген призвал власти Германии ввести в отношении России новый пакет санкций из-за действий России в Идлибе. Он заявил, что к этой инициативе должна присоединиться Франция совместно с другими странами, чтобы санкции были более эффективными.