«После Авдеевки — Купянск, следующий — Харьков»: в Киеве назвали цели ВС РФ

Фото: МО РФ

Депутат Верховной рады Александра Устинова назвала два города, которые станут целью ВС РФ после освобождения Авдеевки. Куда будет направлен российский удар в первую очередь, какой крупный город может быть освобожден ВС РФ, что происходит с западной поддержкой Украины?

Что станет целью России после Авдеевки

В интервью Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Устинова заявила, что освобождение Авдеевки развязывает руки российским войскам для наступления на Купянск.

«Авдеевка — это первый шаг в том, как потом будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск. И к сожалению, следующий — Харьков. А Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек. И мы понимаем, что, если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — объявила Устинова.

В интервью немецкому СМИ нардеп повторила призывы к Западу срочно дать Украине дополнительную военную поддержку: боеприпасы, ракеты большой дальности, обещанные в прошлом году истребители F-16. Если всего этого не будет, у них, «к сожалению, будут огромные проблемы», предупредила Устинова.

Тем временем в Харькове рухнули цены на квартиры: жители города, решившие переехать в другой регион Украины или за границу, продают жилье со скидкой до 50%, пишет «Страна.ua». Издание ссылается на уехавшую в Великобританию риелтора, чье агентство продолжает работать в городе. По словам специалиста, «такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было».

Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков и строить свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готов уступать со скидкой 50%, заявила она.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда Россия сможет освободить Харьков

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что ВСУ усиленно готовятся к боевым действиям на Харьковском направлении, а также в самом городе. Он отметил, что на оборону Харькова выделено почти 4 млрд гривен ($100 млн).

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что освобождение Купянска, ключевого пункта обороны ВСУ на реке Оскол, откроет для ВС России путь на Харьков. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в октябре 2023 года выразил убежденность, что российские войска способны взять приграничный мегаполис «за несколько дней», но не начинают решительную операцию, дожидаясь окончания битвы за Авдеевку.

Французский политолог Бруно Тетре заявил, что ВС РФ смогут взять Харьков и Одессу в апреле 2024 года.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.





Фото: МО РФ

Что происходит в Запорожье

На Запорожском направлении российские войска также пошли в наступление. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что за Работино идут ожесточенные бои.

«На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск „Днепр“ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады Нацгвардии Украины», — сообщило Минобороны РФ в своем ежедневном брифинге.

Что происходит с военной поддержкой Запада

Сенатор Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru отметил, что союзники Киева на Западе пытаются сократить объемы военной помощи и перекинуть бремя поддержки ВСУ на другие страны.

Конгресс США не принял несколько вариантов законопроекта, который предусматривал выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. На нужды Киева при этом предлагалось выделить более $60 млрд — по замыслу президента Джо Байдена, большая часть этих денег была бы потрачена внутри США на военные закупки. В то же время генеральный инспектор Пентагона заявил, что в поставках военной помощи Украине выявлены десятки нарушений — случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж, — которые в рамках расследования могут превратиться в уголовные дела.

Пакет помощи удалось принять в Европе, где ряд лидеров заявили, что будут помогать Украине даже без США, однако средства в рамках новой программы помощи в размере €50 млрд, утвержденной 1 февраля, начнут поступать только в марте.

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