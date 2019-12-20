https://static.news.ru/photo/a0afddce-23f8-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Женщина, решившая не раскрывать имя, предположила существование гена измены. Мысль пришла ей в голову после интимных отношений с более чем 100 женатыми мужчинами.

С этим согласны и учёные, пишет газета Mirror. По результатам исследований, это относится к двум третям представительниц прекрасного пола, чьи матери имели романы «на стороне». Почти 30% респондентов заявили, что неверность родительницы дала им «разрешение» сбиться с пути, потому что такое поведение происходит в семье и не будет сюрпризом.

Опрос также показал, что мужчины более склонны к обману, если их отцы также грешили. Чуть более половины неверных молодых людей (52%) заявили, что уличали пап в изменах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21-летняя эскортница Анна, уроженка Литвы, предоставляющая свои услуги ВИП-клиентам из Европы, рассказала о сексуальных предпочтениях неназванной звезды футбола.

Популярный футболист обратился к ней, потому что стеснялся поделиться нестандартными желаниями со своей партнёршей. Спортсмен оказался поклонником БДСМ-практик.