Женщина, решившая не раскрывать имя, предположила существование гена измены. Мысль пришла ей в голову после интимных отношений с более чем 100 женатыми мужчинами.
С этим согласны и учёные,
Опрос также показал, что мужчины более склонны к обману, если их отцы также грешили. Чуть более половины неверных молодых людей (52%) заявили, что уличали пап в изменах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 21-летняя эскортница Анна, уроженка Литвы, предоставляющая свои услуги ВИП-клиентам из Европы, рассказала о сексуальных предпочтениях неназванной звезды футбола.
Популярный футболист обратился к ней, потому что стеснялся поделиться нестандартными желаниями со своей партнёршей. Спортсмен оказался поклонником БДСМ-практик.
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