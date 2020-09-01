Посланник ВОЗ похвалил Швецию за меры по борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/745e5aac-ec16-11ea-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orre Pontus/Aftonbladet/Global Look Press

Стратегия Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа обязана в долгосрочной перспективе стать примером и для других стран. С таким заявлением выступил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро.

Он похвалил власти Швеции за введение мягких ограничительных мер на фоне пандемии. По словам специального посланника ВОЗ, секрет победы над COVID-19 кроется в доверии между правительством и народом страны.

В Швеции власти оказались способны довериться обществу, а общество смогло довериться властям, — приводит утверждение Набарро газета «Вечерняя Москва».

Доктор уверен, что Швеция выбрала правильный подход к борьбе с распространением коронавируса. Местное правительство не стало вводить жёсткие карантинные меры — оно понадеялось на сознательность своих граждан. И население правильно восприняло решение властей. Именно так, считает Набарро, стоит действовать другим государствам в будущем. Он заметил, что жёсткий карантин — это «грубый инструмент», от удара которым страдают доходы граждан и малого бизнеса.

Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон рассказала о положительном последствии отказа от карантина в стране. По её словам, этот шаг позволил возможность перезапустить экономику и остановить падение ВВП.

Как передавал NEWS.ru, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, но только с соблюдением всех мер предосторожности.