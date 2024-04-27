Послание Миддлтон, сценарий похорон: новости о королевской семье 27 апреля

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Читатели британской прессы увидели в фотографии принца Луи скрытое послание от Кейт Миддлтон, а СМИ королевства сообщили об изменениях в сценарии похорон Карла III. Какие последние новости о монаршей семье Британии?

Что за послание оставила Миддлтон на фото Луи

Принц Уильям вместе с супругой накануне отпраздновали шестилетие младшего сына Луи. Принцесса Уэльская лично для соцсетей сделала фотографию наследника на территории семейного коттеджа Adelaide.

«С шестилетием, принц Луи! Спасибо за все ваши добрые пожелания сегодня», — подписала Миддлтон снимок.

По словам бывшего дворецкого короля Карла III Гранта Хэрролда, принцесса Уэльская, несмотря на курс химиотерапии, позаботилась о том, чтобы вечеринка по случаю дня рождения наследника была не хуже, чем в прошлые годы.

Профессиональный королевский эксперт Ричард Фитцуильямс подчеркнул, что фотография сына Миддлтона должна успокоить публику и подчеркнуть мощь королевской семьи.

«Я не знаю, будет ли это архивная фотография или новая, никто не знает. Но я рад, что она будет сохранена в истории. Это позитивный посыл в трудные времена для королевской семьи. Люди будут с нетерпением ждать этого. И это связь, которую мы хотим сохранить», — цитирует The Sun Фитцуильямса.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Британская королевская семья

Правда ли, что изменился сценарий похорон Карла III

The Daily Beast сообщает, что сценарий похорон короля Карла III изменили. По информации издания, утвержденный ранее документ об операции «Мост Менай» (так называется план похорон Чарльза) «обновляется постоянно».

«Газете Daily Beast, например, сообщили, что не только планы похорон Чарльза регулярно обновляются, но и документ, в котором анализируется, что прошло хорошо после похорон королевы [Елизаветы II] и что можно было бы сделать лучше в следующий раз, когда монарх умрет, — своего рода „извлеченные уроки“, скрещенные с оценочной картой», — говорится в материале.

Что касается здоровья монарха, то сам Карл III держится оптимистично и продолжает лечение. Вместе с этим инсайдеры говорят об ухудшении самочувствия короля.

«Конечно, он полон решимости победить его, и они бросают на это все силы. Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем они показывают», — рассказал давний друг семьи.

Фото: Jonathan Brady/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Может ли принц Гарри взойти на престол

Эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что британские элиты относятся к принцу Гарри с подозрением. По его словам, это серьезно снижает шансы наследника Карла III когда-либо занять трон, если он вдруг решит за него побороться.

«У Гарри ультрапрогрессивные взгляды и позиция, и если он будет претендовать на королевский престол, то может натолкнуться на огромное сопротивление двора и не только. Соединенное Королевство де-факто управляется олигархами и старой аристократией: весь государственный аппарат, политические институты и структуры пронизаны их представителями, и они вряд ли его поддержат», — объяснил Газарян в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что одних только стремлений принца Гарри будет недостаточно, чтобы взойти на престол. К тому же сейчас он лишь пятый в очереди. Перед ним — старший брат принц Уэльский Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Что будет с детьми Гарри после переезда в США

Королевский биограф Том Куинн предрек детям принца Гарри незавидное будущее из-за переезда в США. Эксперт в беседе с агентством Daily Mirror предположил, что Арчи и Лилибет «будут, как бывшие знаменитые дети-актеры, которые выросли и обнаружили, что их все забыли».

«Часовая бомба для Арчи и Лилибет уже тикает. В Америке к ним может оставаться некоторый интерес как к наполовину королевским особам, но надолго его не хватит. В этой стране предпочитают энергию и целеустремленность в духе „из грязи в князи“ и недолюбливают привилегии, доставшиеся в наследство, если только они не сочетаются с благотворительностью или другой работой», — объяснил Куинн.

По его мнению, наследникам принца Гарри жилось бы лучше в Великобритании, однако их лишают такой возможности. Кроме того, эксперт полагает, что дети рискуют всю жизнь провести в тени богатств и славы родителей.

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