Посла Украины вызвали в польский МИД из-за заявлений Зеленского о зерне

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Посол Украины вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с высказываниями президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства. По данным пресс-службы МИД республики, дипломаты обратили внимание на заявления о блокаде поставок украинского зерна в Европейский союз. Выступая на Генассамблее ООН Зеленский подчеркнул, что блокируя поставки страны ЕС помогают России.

В среду, 20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч, — говорится в сообщении.

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства также отмечается, что заявление Зеленского не соответствует действительности. Дипломаты напомнили, что Варшава выступала на стороне Киева с самого начала специальной военной операции. Давление на Польшу или жалобы в международные суды по вопросу зерна же не являются подходящими методами разрешения споров, заявили в МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что противоречия между Польшей и Украиной в дальнейшем будут только нарастать. По его мнению, текущая «торговая война» между странами — далеко не последний подобный конфликт. При этом Песков подчеркнул, что своим поведением Киев испортит отношения с другими странами мира.