Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии после падения ракеты в Горбахе

Фото: mfa.gov.by

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины Игоря Кизима в связи с падением ракеты ВСУ С-300 в районе деревни Горбаха, сообщается на сайте ведомства. Белорусская сторона потребовала проведения тщательного расследования случившегося и привлечения к наказанию всех виновных в пуске ракеты.

29 декабря 2022 г. в МИД был вызвал Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси. <...>. Белорусская сторона потребовала незамедлительно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты, наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

29 декабря утром на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливали причины падения, о пострадавших не сообщалось. По данным Минобороны республики, украинская ракета была сбита силами ПВО.