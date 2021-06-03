Посла США вызвали в МИД Норвегии из-за сведений о слежке

https://static.news.ru/photo/7674735a-c486-11eb-8ddc-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Американского посла в Норвегии вызвали в МИД страны по делу о прослушивании европейских политиков американским Агентством национальной безопасности (АНБ), которое осуществлялось при помощи спецслужбы Дании. Об этом в четверг, 3 июня, в разговоре с журналистами рассказала норвежский премьер Эрна Сульберг. Её слова приводит агентство NTB.

В конце прошлой недели газета Suddeutsche Zeitung, а также ряд СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США с помощью спецслужб Дании следило за европейскими политиками в 2012–2014-х годах. Шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (сейчас президент ФРГ) Франк-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Премьер Норвегии подчеркнула, что Штаты уже дали понять, что в 2014 году внесли корректировку в практику, касающуюся слежки за союзниками.

Американцы хотят сотрудничать с другими странами в прояснении случившегося. Сегодня мы вызвали посла США в Осло, — добавила Сульберг.

Как стало известно ранее, Франция ожидает пояснений от Дании и США после информации в СМИ о слежке датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.