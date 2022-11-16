Посла России вызвали в МИД Польши Посла России Андреева вызвали в МИД Польши из-за ракеты

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Збигнев Рау

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики. В польском ведомстве считают, что в Люблинском воеводстве «упала ракета российского производства», сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

В заявлении ведомства отмечается, что 15 ноября несколько часов велся массированный обстрел Украины и ее критической инфраструктуры.

В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения, — цитирует агентство заявление МИД.

Ранее Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ и высказывания официальных лиц о якобы упавших на территории Польши российских ракетах являются провокацией. В военном ведомстве отметили, что их цель — дальнейшая эскалация.