Посла России вызвали в МИД Дании из-за инцидента с российским кораблем

Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Глава датского МИД Йеппе Кофод

Посла России в Копенгагене вызвали в МИД Дании, пишет ТАСС. Это произошло после того, как российский корабль, как утверждают датские власти, вошел в территориальные воды королевства. С таким заявлением выступил глава датского МИД Йеппе Кофод.

Российский корабль за прошедшую ночь дважды нарушил морскую границу Дании. Это грубая и недопустимая провокация. <...> Российский посол срочно вызван в МИД королевства, — заявил он.

Ранее появлялась информация, что судно, которое принадлежит Вооруженным силам Соединенных Штатов, вошло в территориальные воды Венесуэлы. Об этом сообщили в ВМС латиноамериканской страны.

Сообщается, что корабль береговой охраны USCG James из США преодолел экономическую зону страны и начал приближаться к порту Гуаира. Патрульный катер направился навстречу нарушителю, его экипаж провёл радиопереговоры и уговорил капитана сменить курс.