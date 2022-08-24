Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за обвинений Небензи в отношении министра обороны в пропаганде терроризма

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Змеевский

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в чешский МИД, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст раскритиковал высказывания российского постпреда при ООН Василия Небензи в адрес Чехии, сообщил глава внешнеполитического ведомства Ян Липавский в Twitter. Российский дипломат ранее назвал поддержкой и пропагандой терактов слова министра обороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной.

Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН, — написал Липавский.

Поводом к высказыванию Небензи стали слова чешского министра о том, что она не испытывает жалости ни к погибшей Дугиной, ни к ее отцу. Также Чернохова заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго». После этого она выразила готовность отстаивать каждое сказанное ей слово.

Небензя заявил, что такие высказывания не только носят аморальный характер, но и являются пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.