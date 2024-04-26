Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД МИД Британии вызвал посла РФ Келина из-за сообщений о враждебной деятельности

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с обвинениями в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории королевства, следует из заявления, распространенного британским внешнеполитическим ведомством. Об итогах встречи не сообщается.

Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании, — говорится в заявлении.

Речь идет об обвинениях, которые полиция Лондона предъявила пятерым мужчинам. Они стали фигурантами дела об угрозе национальной безопасности страны. В частности, двое из них, по версии британских правоохранительных органов, участвовали во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировали с иностранными разведслужбами. Утверждается, что они могут быть причастны к поджогу бизнеса, связанного с Украиной.

Ранее в восточной части Лондона пытались сжечь крупный склад. Целью злоумышленника был бизнес, предположительно, связанный с Украиной. Сейчас по этому делу предъявлены обвинения 20-летнему молодому человеку, его также подозревают в оказании помощи российским спецслужбам и связях с ЧВК «Вагнер».