МИД Чехии счёл оскорбительными слова министра культуры РФ Владимира Мединского о главе района Прага-6 Ондржее Коларже, который настаивает на переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Ведомство вызвало для дачи разъяснений посла России в этой стране Александра Змеевского.
Дипломаты напомнили, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Москвой и Прагой предполагает взаимное уважение и равноправие. Вопрос о памятнике в МИДе назвали внутренним делом республики.
Мединский, комментируя ситуацию с мемориалом, назвал Коларжа «гауляйтером местного масштаба», передаёт
Ранее News.ru писал, что ситуация с попыткой переноса памятника маршалу Коневу в Праге является позором для Чехии. Об этом заявил президент страны Милош Земан.