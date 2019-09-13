https://static.news.ru/photo/f750e56a-d637-11e9-b291-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

МИД Чехии счёл оскорбительными слова министра культуры РФ Владимира Мединского о главе района Прага-6 Ондржее Коларже, который настаивает на переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Ведомство вызвало для дачи разъяснений посла России в этой стране Александра Змеевского.

Дипломаты напомнили, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Москвой и Прагой предполагает взаимное уважение и равноправие. Вопрос о памятнике в МИДе назвали внутренним делом республики.

Мединский, комментируя ситуацию с мемориалом, назвал Коларжа «гауляйтером местного масштаба», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ситуация с попыткой переноса памятника маршалу Коневу в Праге является позором для Чехии. Об этом заявил президент страны Милош Земан.