Российского посла вызвали в МИД Италии Посла РФ Разова вызвали в МИД Италии для беседы об антироссийской кампании

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Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД республики для беседы с генеральным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Этторе Франческо Секуи. Как пишет ТАСС со ссылкой на МИД Италии, в ходе беседы были отвергнуты все обвинения МИД России в антироссийской кампании, которая, по данным МИД России, ведётся в итальянских СМИ.

Посол Секуи решительно отверг высказанные недавно МИД России обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании, — говорится в заявлении.

1 июня МИД РФ опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В частности, в нем говорится о случаях агрессии и дискриминации в отношении граждан России в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей, а также подчеркивается ангажированный подход итальянских СМИ при освещении ситуации на Украине. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал такие обвинения российской стороны «неприемлемыми».

Ранее сообщалось, что три скрипачки из России намерены подать в суд на организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили их к участию из-за гражданства. Как сообщила одна из музыканток Лидия Кочарян, организаторы конкурса нарушили свой же устав, в котором говорилось о возможности участия скрипачей всех национальностей.

Глава ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли заявил, что решение об исключении россиянок не подлежит отмене, однако, по его словам, они должны публично выступить против российской спецоперации. Кроме того, в следующем году в устав мероприятия планируется добавить пункт о невозможности участия «представителей стран, находящихся в состоянии войны».