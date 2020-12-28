Посла Болгарии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата

https://static.news.ru/photo/bfd0e118-4903-11eb-a404-fa163e074e61_660.jpg Атанас Крыстин Фото: mfa.bg

Министерство иностранных дел РФ вызвало для беседы болгарского посла в Москве Атанаса Крыстина. В МИД РФ от дипломата потребовали объяснить ситуацию с высылкой сотрудника российского посольства в Софии.

Крыстин прибыл в здание МИД на Смоленской площади в понедельник, 28 декабря. Он пробыл там менее получаса. Давать комментарии о содержании беседы дипломат отказался, передаёт РИА Новости.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что гражданин России, обладающий дипломатическим статусом, подозревается в сборе информации военного назначения. 18 декабря болгарское внешнеполитическое ведомство объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве персоной нон грата. В дипломатической миссии отметили, что Москва оставляет за собой право на применение ответных мер.

Это уже четвёртый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях. София уже высылала российских дипломатов — двоих в сентябре, ещё двоих в январе и одного в октябре 2019 года. Всех также заподозрили в шпионаже.

Как передавал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российского дипломата из Болгарии, заявил, что наблюдающаяся в зарубежных странах «шпиономания» является частью кампании по дискредитации России. Политик отметил, что обвинения российских дипломатов в шпионаже безосновательны, а очередной демарш лишь подогревает градус русофобской истерии.