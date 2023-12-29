«Пошла по американскому пути»: постпред об отношении Австрии к России Постпред: власти Австрии создают препятствия в выдаче виз российским дипломатам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрия пошла по американскому пути, ее отношение к России заметно испортилось, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, это проявляется в задержках в выдаче въездных виз. Он отметил, что так местные власти пытаются создать российским дипломатам дополнительные трудности.

Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы едут на заседания различных органов ООН. Австрийцы в данном случае пошли по американскому пути, — сказал он.

По словам Ульянова, если прежде власти Австрии «очень дорожили своей репутацией», то сейчас они дорожат ей «в меньшей степени». От духа консенсуса, которым славилась Вена, «мало что осталось», добавил он. При этом дипломат подчеркнул, что сами австрийцы настроены по отношению к россиянам радушно и гостеприимно. По его мнению, антироссийских настроений в стране не наблюдается.

Ранее посол РФ в Мадриде Юрий Клименко заявил, что отношения России и Испании переживают глубокий кризис. По его словам, сотрудничество между странами практически сведено на нет, но это произошло не по инициативе Москвы.