Посетителям выставки в Москве рассказали, как спрятать клад В Москве открылась выставка древних сокровищ из коллекций ведущих музеев России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспонаты на выставке «Клады. Сокрытая история» в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве

Государственный исторический музей в Москве представил новую выставку «Клады. Сокрытая история». Посмотреть экспозицию может каждый желающий до 29 июня 2024 года. В рамках выставки посетители смогут узнать о древней традиции прятать и скрывать от посторонних глаз самые ценные вещи.

Москва, объявленная молодежной столицей России 2024 года, приняла у себя коллекции из нескольких музеев РФ. В нее вошли самые разнообразные клады со времен неолита до XX века, в том числе серебряная античная посуда, раннеславянские украшения, а также драгоценности и монеты.

Кроме того, в Новом выставочном зале Государственного музея представлены экспонаты, найденные на территории древнейшей части Москвы. Благодаря им жители и гости столицы смогут узнать о домонгольском периоде истории родины, а также воспользоваться уникальной возможностью — рассмотреть императорские монеты.

Россияне также могут узнать о династии Романовых через выставку на Гоголевском бульваре. Она организована Фондом гуманитарных проектов при поддержке Российского военно-исторического общества.

Кремль передал на выставку в Государственный исторический музей два уникальных клада, не имеющих аналогов в других учреждениях. Речь идет о древнеримских монетах, датируемых I–III веками. Они были обнаружены в Кремле во время ремонтных работ и, по предположениям экспертов, являются частью одной из первых отечественных нумизматических коллекций.

Второй клад состоит из более чем 500 монет середины XIX — начала XX века. Его обнаружили в подвале одного из домов на улице Знаменка. Находка является наиболее крупным кладом императорских золотых монет. Ее ценность также заключается в том, что она стала единственной коллекцией, найденной со времен Великой Отечественной войны. Прежний обладатель монет хранил их в стеклянных банках, завернутых в газету.

Изображения уникальных экспонатов — в фотогалерее NEWS.ru.