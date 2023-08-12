Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: IMAGO/Offenberg/Global Look Press

Посетителей главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни — эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает телеканал BFMTV. На место происшествия прибыли саперы.

Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе, — говорится в сообщении.

В компании Sete, которая занимается эксплуатацией Эйфелевой башни, назвали эвакуацию «обычной процедурой». Там добавили, что в прошлый раз эвакуация объявлялась в сентябре 2020 года. Причиной также послужило анонимное сообщение о минировании.

Эйфелева башня входит в пятерку самых популярных достопримечательностей в мире по версии портала Switch On Business.

На прошлой неделе экстренные службы Москвы проверяли Останкинскую телебашню после очередного анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, но эвакуация посетителей и сотрудников при этом не проводилась. Взрывное устройство обнаружено не было.

В июле телецентр «минировался» дважды в течение суток. Башню обследовали кинологи с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.