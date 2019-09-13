https://static.news.ru/photo/c66343de-d629-11e9-97ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

В Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже посетитель порезал ножом полотно кисти Даниеля Бюрена.

Инцидент произошёл 12 сентября после обеда, сообщает Le Parisien . По данным издания, местонахождение злоумышленника удалось быстро вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Посетителя задержали и передали правоохранителям, он никак не объяснил свой поступок.

Paris : une toile de Buren dégradée à coups de cutter au centre Pompidou https://t.co/9DzrjndG8l — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) September 13, 2019

О случившемся был проинформирован автор картины, популярный французский художник-концептуалист Даниель Бюрен. Само полотно сняли с экспозиции и отдали в запасники Центра для оценки ущерба и условий восстановления.

Ранее News.ru сообщал, что в Париже было украдено граффити, приписываемое уличному художнику Бэнкси. Демонтаж сделанного на задней части дорожного знака у въезда на парковку Центра Помпиду рисунка попал на видео.