Посещавший более 70 лет фестиваль одиноких сердец ирландец умер холостым

https://static.news.ru/photo/3a96a9d6-3d52-11eb-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель ирландского графства Типперэри по имени Мики Бурк скончался холостым, несмотря на то что 72 года подряд посещал фестиваль для одиноких сердец.

Впервые он принял участие в мероприятии в деревушке Лисдунварна в 1946 году. Тогда ему было 23 года. В 2018 году он был вынужден прекратить посещение фестиваля из-за проблем со здоровьем, передаёт Irish Mirror.

По словам управляющей фестивалем Джулии Карр, Бурк имел хорошее чувство юмора, отличался добрым нравом и прекрасно танцевал. Она подчеркнула, что Мики никогда не переставал верить, что найдёт свою любовь. При этом он неоднократно рассказывал, что в прошлом его попытки завести отношения заканчивались неудачей.

Он так и не женился. Проблема была в его красоте. Все девчонки западали на него, а ему было сложно выбрать одну и отвергнуть остальных, — сказал один из организаторов фестиваля Уилли Дейли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Дубае началась работа над восьмым сезоном проекта телеканала ТНТ по поиску второй половинки. На этот раз «холостяк» — рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати — уже познакомился с претендентками на свою руку и сердце. Об этом рассказали продюсеры шоу.