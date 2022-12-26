Поселок Суворово под Одессой переименовали в Бессарабское

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Поселок Суворово, расположенный в Одесской области на юге Украины, переименовали в Бессарабское, сообщает портал «Укринформ» со ссылкой на главу поселкового совета Олега Босикевича. На выбор было представлено четыре варианта названия: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. Опрос на эту тему проводили среди жителей общины, состоящей из семи населенных пунктов.

Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании поселка городского типа Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов, — заявил Босикевич.

До этого в городе Измаил (Одесская область) демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову. Кроме того, одесский горсовет принял решение о проведении демонтажа монументов Суворову и российской императрице Екатерине II.

Как стало известно ранее, в украинской Полтаве отказались сносить памятники российскому классику Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, писали журналисты со ссылкой на результаты депутатской комиссии Полтавского городского совета. Местные депутаты проголосовали против демонтажа. Отмечается, что за снос памятника Пушкину проголосовали 15 из 43 депутатов городского совета.

За снос памятников советским генералам проголосовало чуть менее половины народных избранников.