Поселение в Исландии может повторить судьбу Помпеев DV: поселение Рейкьянес в Исландии может исчезнуть из-за извержения вулкана

Фото: Raul Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Извержение вулкана Фаградальсфьядль, Исландия

Извержение вулкана Фаградальсфьядль на юге Исландии может привести к уничтожению поселения Рейкьянес, сообщает местный портал DV со ссылкой на авторов YouTube-канала Beautiful Iceland. По его данным, из населенного пункта уже полностью эвакуировали людей.

Город был эвакуирован, поток лавы достиг защитных барьеров, и внутри них даже образовалась трещина, — пишет DV.

По информации СМИ, уполномоченные службы стали оперативно выстраивать заграждения от магмы, однако они рухнули, а рабочим пришлось оперативно спасаться. Есть вероятность, что Рейкьянес повторит судьбу древнеримского города Помпеи, который был погребен под вулканическим пеплом после извержения Везувия.

Также острой остается ситуация в городе Гриндавик. Местных жителей эвакуировали, По сведениям DV, здесь лава тоже достигла защитных ограждений.

Ранее извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности до третьего, что влечет за собой запрет подъема на гору.

Радиус два километра от кратера считается наиболее опасным, поскольку был зафиксирован выброс камней на расстояние одного километра. Также отмечается, что при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб.

Остров Суваносэ является частью архипелага Токара на юго-западе Японии. В июне в этом районе уровень опасности уже поднимался до второго из-за усиления вулканической активности.